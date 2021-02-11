В среду Минобороны Украины отчиталось об очередной технической помощи от партнеров из США.

Комментаторы обратили внимание, что поддержка стала мельчать. Они стали обсуждать фото, на которых украинские военные отдают честь на фоне подаренных американцами надувных лодок.

Разобрались, что это за лодки. И что о них говорят в соцсетях.

Что нам подарили американцы

На этот раз в транше от американцев были 10 скоростных катеров, более 70 надувных лодок и сопутствующее оборудование.

Такую скромную передачу военное руководство встречало с помпой и написало потом гордый пост в фейсбуке:

"Начиная с 2014 года, американские коллеги передают украинским ВМС водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и тому подобное.

Торжественная передача состоялась сегодня в Практической гавани в Одессе.

Это событие еще раз подтверждает - Украина не одна в противостоянии российской вооруженной агрессии.

США - надежный партнер и друг нашего государства, который способствует миру, безопасности и стабильности в регионе. Эти отношения проверены годами помощи и взаимной поддержки".

Также Минобороны опубликовало фотоотчет с мероприятия. На нем видно, что эту помощь от США принимал лично командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

"Путин, берегись". Реакция соцсетей

Такая масштабная помощь, как надувные лодки, вызвала саркастические комментарии в соцсетях. Подшучивать украинцы стали прямо в комментариях под постом Минобороны Украины.

Среди прочего, там написали, что такая техпомощь хорошо подойдет для рыбалки.

"Надувные лодки - для рыбалки? Путин - берегись! Цирконам вульвец", - написал Анатолий Малафеев.

"Это генералы на рыбалку плавать будут? Такие катера не ходят", - отметил Николай Белоус.

"Ожидается очередная поставка боевых верблюдов... Шашки наголо! Героям слава!" - пошутил Влад Кандаков.

"Вы серьезно? Клоуны вы ряженые, радуетесь резиновым лодкам, которые можно с луком и стрелами потопить", - написал Сергей Демиденко.

Также передачу лодок активно комментировали лидеры мнений.

Журналист Юрий Ткачев написал в телеграме:

"В Одесском порту с помпой, речами и почётным караулом встречали подарок из США: 70 резиновых лодок.

Вас охватывает чувство гордости за страну, когда вы читаете такую новость?

А должны, иначе вы вата".

Автор блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева написала: "Так и хочется громко гимн запеть. Гордость за страну!"

Журналист Вячеслав Чечило: "Кто там вчера ржал над холодильниками? Нам еще резиновые лодки подарили. Шах и мат, вата".

Нардеп Александр Дубинский, который находится под американскими санкциями, написал:

"Тысячекратно извиняюсь, но для национальной безопасности чрезвычайно важны и вёсла к резиновым лодкам.

Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками?

Нижайше благодарим Вас".

Журналистка NewsOne Лана Шевчук тоже обратила внимание на отсутствие весел и дала прогноз, какой подарок от США будет следующим:

"Во первых, где вёсла?

Во вторых, после надувных лодок, когда ждать надувные бабы?"

Политический эксперт Андрей Головачев выдвинул предположение, почему лодок так мало.

"Разговор в электричке.



- А зачем п*ндосы передали нам 70 надувных лодок?

- Ну, это типа намек, что мы это Титаник. Скоро наеб...ся на айсберг и пойдем на дно. Надо будет спасаться

- Ну, а почему тогда весел не дали? Там же нет весел!

- А зачем? Мы ведь все равно не знаем в каком направлении плыть. Нам надо будет просто держаться на плаву и ждать, когда нас спасут. Кто спасет , тот и потащит нас в своем направлении

- Да, но почему лодок так мало? Всего 70!

- А ты что фильм Титаник не смотрел? Спасать будут только пассажиров первого класса. А все остальные должны воспользоваться советом Остапа Бендера: " Спасение утопающих -это дело самих утопающих".

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