В четверг, 11 февраля, в Брюсселе состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина - ЕС. В переговорах примут участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об их встрече сообщает пресс-служба Европейского совета.

В пресс-центре рассказали, что начало работы Совета ассоциации Украина - ЕС под председательством Борреля запланировано на 15:30 по киевскому времени. По окончанию встречи, около 18:15, украинский премьер и верховный представитель ЕС сделают заявление для прессы.

Напомним, днем ранее Шмыгаль встретился с генсеком организации Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Также мы рассказывали, что будут обсуждать на встрече в столице Бельгии украинский премьер-министр и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.