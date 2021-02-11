Ивано-Франковская область в лидерах. Covid-19 там заболели почти полтысячи человек. Статистика МОЗ по регионам
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 5 039 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 258 094.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 11 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и Киеве (335).
Меньше всего - 37 случаев - выявили в Кировоградской области. В Херсонской области зарегистрировали 42 новых пациента, в Луганской - 43 человека.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
Киев - 335 случаев;
Винницкая область - 392 случая;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 306 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 367 случаев;
Закарпатская область - 368 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 482 случая;
Киевская область - 159 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 319 случаев;
Николаевская область - 83 случая;
Одесская область - 155 случаев;
Полтавская область - 126 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 153 случая;
Харьковская область - 232 случая;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 129 случаев;
Черновицкая область - 291 случай;
Черниговская область - 81 случай.
Напомним, математик доказал, что весь объем коронавируса на планете можно поместить в банку колы.
Также мы писали о том, что в очередь на вакцинацию от коронавируса можно будет записаться в приложении "Дія".