Киев оказался на пятом месте по числу новых случаев коронавируса. Фото: "Страна"

В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 5 039 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 258 094.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 11 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо". 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и Киеве (335).

Меньше всего - 37 случаев - выявили в Кировоградской области. В Херсонской области зарегистрировали 42 новых пациента, в Луганской - 43 человека.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки: 

Киев - 335 случаев;

Винницкая область - 392 случая;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 367 случаев;

Закарпатская область - 368 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 319 случаев;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 126 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 232 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 129 случаев;

Черновицкая область - 291 случай;

Черниговская область - 81 случай.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки. Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки. Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки. Коронавирус инфо

Напомним, математик доказал, что весь объем коронавируса на планете можно поместить в банку колы.

Также мы писали о том, что в очередь на вакцинацию от коронавируса можно будет записаться в приложении "Дія".

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