В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 5 039 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 258 094.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 11 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и Киеве (335).

Меньше всего - 37 случаев - выявили в Кировоградской области. В Херсонской области зарегистрировали 42 новых пациента, в Луганской - 43 человека.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 335 случаев;

Винницкая область - 392 случая;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 367 случаев;

Закарпатская область - 368 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 319 случаев;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 126 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 232 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 129 случаев;

Черновицкая область - 291 случай;

Черниговская область - 81 случай.

Напомним, математик доказал, что весь объем коронавируса на планете можно поместить в банку колы.

Также мы писали о том, что в очередь на вакцинацию от коронавируса можно будет записаться в приложении "Дія".