Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. 1,2 миллиона доз препарата на бесприбыльной основе перепродаст Польша, о чем официальные лица Украины заявляли предварительно.

О сделке заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

По словам Домбровскиса, с поставками в Украину этой вакцины поможет Еврокомиссия. "Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС", - сказал вице-президент ЕК.

Также он добавил, что согласно закупочному соглашению Евросоюза, эту вакцину будут перепродавать на бесприбыльной основе.

Отметим также, что вакцину AstraZeneca запретили использовать в Польше для вакцинации лиц старше 60 лет. Пожилые люди в этой стране по-прежнему будут вакцинированы препаратами Pfizer и Moderna, а вакцина AstraZeneca будет вводиться, например, учителям или военнослужащим соответствующего возраста. Рассказал об этом уполномоченный правительства Польши по вопросам вакцинации Михал Дворчик.

Напомним, 5 февраля Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, однако соглашения пока не подписаны.

Также мы сообщали, что Украина может остановить использование вакцины AstraZeneca для пожилых людей.