По состоянию на утро четверга, 11 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 039 человек.

Напомним, что вчера, 10 февраля, в стране было выявлено 3 409 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 1 630 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 258 094 человека. Выздоровели за последние сутки 6 568 человек (с начала эпидемии - 1 098 944 человека - Ред.).

Умерло за сутки 124 пациента (с начала эпидемии - 24 058 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 784 человека. Среди новых зараженных 277 детей и 281 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (335человек), Ивано-Франковской области (482), Винницкой области (392), Закарпатской области (368) и Житомирской области (367).

Ранее "Страна" сообщала, что в очередь на вакцинацию от коронавируса можно будет записаться в приложении "Дія".

Также мы рассказывали, что Sinovac подала документы на экстренную регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.