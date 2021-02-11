В США умер основатель и главный редактор скандально известного порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Он ушел из жизни в своем особняке в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.

О смерти издателя сообщил его брат Джимми, как передает газета The Washington Post.

Брат однако не назвал причину смерти Ларри Флинта. При этом источники из окружения Флинта уверили, что он умер из-за сердечной недостаточности.

Первый номер журнала Hustler, где публиковались более чем откровенные фотографии, был выпущен в свет Флинтом в 1974 году. Издатель был фигурантом многочисленных судебных разбирательств.

В 1978 году серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в Ларри Флинта около здания суда, в результате чего издатель был парализован и остаток дней провел в инвалидной коляске.

В знаменитом фильме Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта" издатель сыграл судью Морриси, который обвинял киношного Ларри Флинта. А вдова Курта Кобейна Кортни Лав, сыграла его жену.

К журналу Hustler грандиозный успех пришел после того, как Флинт опубликовал фото обнаженной Жаклин Кеннеди.

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