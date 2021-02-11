Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели первые переговоры. У них состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны озвучили свои позиции по проблемным вопросам.

"Президент Байден подчеркнул фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня", - заявила пресс-служба Белого дома, как передает "Интерфакс-Украина".

Так же Байден "подтвердил приоритеты в области защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Кроме того, президент США сказал, что в сферу его обязательств входит "проведение практических, ориентированные на результат мероприятий, когда это касается интересов американского народа и союзников США".

В свою очередь Си Цзиньпин в первом разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество - единственный правильный выбор для США и Китая, столкновение же станет катастрофой для мира.

Он так же обозначил свои приоритеты, заявив, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна - внутреннее дело Китая и США должны уважать эту позицию.

Ранее "Страна" сообщала, что продажу TikTok американским компаниям Oracle и Walmart отложили из-за Байдена.