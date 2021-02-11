В Сенате США, накануне признавшем конституционным импичмент Дональда Трампа, продолжились слушания по процедуре судебного обвинения экс-президента. На них демократы выступают с аргументами в пользу объявления импичмента.

У команды менеджеров импичмента есть 16 часов для представления доказательств в пользу объявления импичмента Трампу - по восемь в среду и четверг.

Затем у команды защиты Трампа тоже будет 16 часов, чтобы изложить свои доводы Сенату. В команду Трампа войдут известные юристы Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

После выступлений групп обвинения и защиты состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа.

В предыдущих судебных процессах у сенаторов было два дня на вопросы и ответы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Разбирательство касается единственного пункта обвинения - "подстрекательство к мятежу". Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, случившимся 6 января, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов 2020 года.

В начале слушаний ведущий менеджер импичмента демократ Джейми Раскин заявил, что доказательства, которые будут представлены командой прокуроров, укажут на то, что Трамп не является невиновным наблюдателем. Напротив, он назвал Трампа главным подстрекателем.

"Дональд Трамп совершил масштабное преступление против нашей конституции и нашего народа, а также допустил самое худшее нарушение президентской присяги в истории Соединенных Штатов Америки", - заявил Раскин.

По его словам, Трамп неоднократно призывал своих сторонников устроить шествие в Вашингтоне 6 января. Раскин процитировал призыв Трампа к протестующим "бороться изо всех сил".

"Он сказал им бороться изо всех сил. И они пришли и устроили ад в тот день", - сказал сенатор.

Раскин добавил, что Трамп на протяжении нескольких часов не предпринимал попыток подавить насилие в здании Капитолия.

"Он смотрел это по телевизору, как реалити-шоу", - заявил ведущий менеджер импичмента.

Раскин завершил вступительное слово похвалой в адрес полицейских Капитолия, которые защищали здание во время беспорядков.

Он также предупредил, что в ходе слушаний будут продемонстрированы сцены штурма здания Капитолия, которые, вероятно, не стоит показывать детям.

Остается также возможность вызова свидетелей. Ранее менеджеры по импичменту Палаты представителей пригласили Трампа дать показания под присягой, но его адвокаты отклонили это предложение. Пока неизвестно, попытаются ли они вызвать других свидетелей.

Если обе стороны договорятся не вызывать свидетелей, то есть шанс, что процесс импичмента Трампу закончится к началу следующей недели.

Американские издания пишут, что процесс должен быть более быстрым по сравнению с проводимыми ранее. Например, в предыдущем процессе по импичменту Трампу каждая сторона получила по 24 часа для представление своих доводов.

Между тем шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие как минимум двух третей сенаторов.

Пока в Сенате обсуждают действия Трампа 6 января, сам он стремится отгородиться от политики. Так, недавно появилась информация, что он отложил создание своей партии, о чем подумывал раньше.

Правда, при этом он открыл офис во Флориде, куда уехал, когда покинул свой пост. Там будут заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями экс-главы государства.