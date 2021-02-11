Отставка спикера: когда и почему это произойдет

Помимо слухов о смене премьера, в последние дни возникла еще одна кадровая тема – о замене спикера. Е

Подоплека тут совсем иная, чем в случае с Денисом Шмыгалем: если последний допустил несколько проколов, сказывающихся на рейтинге партии, то спикер уже не первый месяц ведет слишком самостоятельную (с точки зрения Банковой) линию: сначала занял особую позицию в конфликте с Конституционным судом, а на прошлой неделе – не поддержал президента в вопросе закрытия телеканалов.

Юридически в обоих случаях именно Разумков был прав: и законопроект об увольнении всего состава КС был незаконным (что в итоге нашло подтверждение в том, что этот проект был отозван), и для закрытия телеканалов нет никаких законных оснований. Но именно то, что спикер прав, видимо, и вызывает еще большее раздражение Банковой.

Но действительно ли Разумкова хотят заменить Стефанчуком, как об этом говорят внутри фракции "Слуги народа"? Публично такую возможность "слуги" отрицают. И, скорее всего, однозначного мнения по этому поводу действительно нет, поскольку отставка Разумкова была бы публичной демонстрацией раскола в партии, которая и так трещит по швам.

Задача сегодняшнего дня – припугнуть спикера, который должен понять, что его слишком независимое поведение может привести к увольнению, а без должности он может превратиться в рядового депутата и фактически оборвать только начинающуюся карьеру.

Вполне вероятно, что на данный момент этим все и ограничится. Но уже сейчас понятно, что рано или поздно разрыв между Зеленским и Разумковым неизбежен. Но виноват в этом будет в первую очередь президент, который слишком часто стал подменять закон целесообразностью.

Власть поддержала националистов в наездах на "Наш" и "Интер"

Тема "особой позиции" Разумкова звучала и в свежем темнике от Банковой, который "Страна" опубликовала вчера. Но там она была не самой главной и не самой интересной. Самое главное и любопытное – это развитие темы репрессий против телеканалов. Теперь – против телеканала "Наш".

После закрытия "112", "Ньюсвана" и "ЗИКа" "Наш" стал одним из главных наследников аудитории репрессированных каналов. И это естественно, потому что зритель "112", "Ньюсвана" и "ЗИКа" скорее выберет идеологически близкий новостной кана, чем порошенковский "Прямой". И именно по этой причине "Наш" на пару с "Интером" стал объектом нападок со стороны националистической публики.

У власти, исходя из логики, по которой уничтожались "112", "Ньюсван" и "ЗИК", претензий к "Нашему" и "Интеру" быть не может. И если она (как сама заявляла) не собирается бороться со свободой слова, а только прекратила "финансирование терроризма" конкретным депутатом, то нападки на "Наш" и "Интер" должны были пресекаться всеми законными средствами как попытки запугивания СМИ. Однако в темнике от Банковой фактически высказана поддержка радикалам Карася, которые "имеют право на выражение своей политической позиции".

И этим власть фактически подписала признание в том, что дело вовсе не в "финансировании терроризма", а в борьбе с конкретными СМИ, которые освещают события в стране не так, как хочется власти.

Чего хочет ЕС за 600 млн евро?

Тем временем Запад усиливает давление на украинскую власть, добиваясь от нее полного подчинения. Хотя парламентская фракция "Слуги народа" уже заявила, что собирается всю весеннюю сессию выполнять требования МВФ, в Брюсселе, видимо, посчитали, что этого недостаточно.

Вчера вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис выступил с заявлением, в котором перечислил условия, на которых ЕС может дать Украине очередные 600 млн евро кредита под низкие проценты, официально называемого "финансовой помощью". И из этого заявления стало ясно, что выполнение требований МВФ – это только часть того, что Брюссель хочет от Киева. Есть еще восемь неких "структурных мероприятий", без которых евросоюзовского кредита украинской власти не видать, как своих ушей.

Все восемь пунктов Домбровскис не перечислил, акцентировав внимание только на необходимости усиления борьбы с коррупцией и на судебной реформе.

Желание Брюсселя искоренить коррупцию в Украине – конечно, дело благое, однако в него в нашей стране уже никто не верит. И дело не в "кремлевской пропаганде" – худшими пропагандистами евросоюзовских намерений являются ставленники самого Запада.

Когда НАБУ за пять лет своего существования не смогло посадить ни одного топ-чиновника и вместо это превратилось в инструмент влияния на украинских политиков – это лучший способ доказать всей стране, что новые антикоррупционные структуры созданы вовсе не для борьбы с коррупцией.

Когда в госкомпаниях создаются наблюдательные советы, и в эти советы на огромные по украинским меркам зарплаты берут дилетантов, не разбирающихся в деятельности компаний, которыми руководят, – это выглядит не как борьба с коррупцией, а как новый вид коррупции, только для своих.

И когда кредиты Мирового банка уходят на оплату услуг западных "экспертов", то все это тоже выглядит как коррупция для своих – за счет украинских налогоплательщиков.

Что такое "Голос" без Вакарчука и Притулы?

Партия "Голос" продолжает процесс, который можно назвать то ли очищением, то ли развалом. Вчера со всех руководящих постов был снят недавний кандидат в мэры Киева, шоумен Сергей Притула. Теперь он будет рядовым членом партии – то есть, фактически, вообще не будет иметь к ней отношения.

Притулу убрали из руководства потому, что он не занимался партийной работой. Точно так же, как до этого из "Голоса" ушел Святослав Вакарчук, который тоже хотел вернуться в шоу-бизнес. Однако возникает вопрос: а Вакарчука и Притулу действительно брали в партию для того, чтобы они занимались партийной деятельностью?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать другой: а чем бы был "Голос" без Вакарчука и Притулы? Ответ очевиден: ничем. Из 5%, проголосовавших за эту партию в 2019-м, 4,99% голосовали за Вакарчука. На местных выборах Притула был фактически единственным проектом "Голоса", имевшим приличный рейтинг – без него об этой партии на уровне страны вообще никто не вспомнил бы.

Проще говоря, без Вакарчука и Притулы сейчас не было бы "Голоса" ни в парламенте, ни в местных советах. А теперь они остались не нужны – и с ними расстались. В партии остались только Сергей Рахманин и ноунеймы, за которых никто не голосовал.

Пример "Голоса", по идее, должен стать уроком для всех тех, кто бросается на яркую обертку, надеясь на то, что содержание будет таким же ярким. Однако есть опасение, что этого не произойдет – ведь даже сейчас есть 20%, готовых голосовать за Зеленского.

Почему 57% украинцев против вакцинации?

Пока власть успешно борется с коронавирусом, в Украине остается все меньше граждан, которые доверяют ей в этой борьбе. Вчера Research & Branding Group опубликовала результаты последнего соцопроса, согласно которым 57% украинцев не хотят вакцинироваться даже в том случае, если вакцину им дадут бесплатно. Это на 10% больше, чем месяц назад, и на 20% больше, чем летом прошлого года.

Учитывая месседжи американского посольства последней недели, можно предположить объяснение, что наши граждане наслушались российской пропаганды и теперь не хотят вакцинироваться.

Однако, если исходить из такой логики, то получается, что 57% украинцев хотели вакцинироваться только "Спутником V", а теперь, когда ее запретили в Украине, не хотят вакцинироваться вообще ничем.

Но на самом деле понятно, что "российская пропаганда" здесь ни при чем. Из 57% более половины – это те, кто вообще скептически относится к вакцинации и пойдут ее делать разве что принудительно (не случайно в Украине за последнее время значительно упал процент вакцинации детей – хотя эффект этих процедур доказан десятилетиями).

Что касается второй половины скептиков, то они не верят в действенность конкретных вакцин, которые закупает Украина. Именно за счет них растет количество скептиков вообще. Но проблема тут не в "Спутнике", а в том, что по китайской вакцине и по AstraZeneca (основные украинские закупки) идет слишком много негативных отзывов, и они не только не опровергаются, а – наоборот – подтверждаются.

Вчера, к примеру, НАБУ начало расследовать уголовное дело о закупках китайской вакцины Минздравом.