В селе Михайленки Кременчугского района Полтавской области в частном домовладении зарегистрирован случай заболевания бешенством животных.

Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы области.

По данным из эпизоотического обследования, 10 января кошка была покусанная лисой, прививки против бешенства у кошки не было до 31 января, а само животное не имела никаких характерных признаков бешенства.

Первого февраля кошка покусала своих хозяев. На следующий день владельцы животного обратились в больницу ветеринарной медицины. Кошку поставлено на карантин, а уже 5 февраля животное погибло.

После обследования у кошки было подтверждено заболевание бешенством.

Сейчас решается вопрос о наложении карантина на частное домовладение хозяев, их животных, а также в радиусе 10-километров.

Ранее сообщалось, как у бездомной кошки в Киеве обнаружили бешенство. Тогда в Голосеевском районе ввели карантин на два месяца.

Также мы писали о том, как в Николаевской области мужчина отказался от прививок после укуса собаки и заболел бешенством.