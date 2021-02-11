Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые размещают в Норвегии свои стратегические бомбардировщики B-1. Об этом сообщает CNN.

Четыре бомбардировщика B-1 ВВС США и около 200 военнослужащих ВВС с базы Дайесс в Техасе отправятся на авиабазу Орланд в Норвегии, и в течение следующих трех недель начнут миссии за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве у северо-западной границы России.

"Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров и оперативно реагировать на них имеют решающее значение для общего успеха", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Министерство обороны США глубоко обеспокоено действиями российских военных по перекрытию потенциального доступа к природным ресурсам Арктики и к морю, продолжающейся милитаризацией арктического региона, отметили в CNN.

Рокуэлл Интернешнл B-1 "Лансер" - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан в 1970-80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года

По мнению США, Россия считает сохранение единоличного доступа к Арктике все более жизненно важным, поскольку почти 25% ее валового внутреннего продукта приходится на углеводороды к северу от Полярного круга.

Около года назад США направили в Европу стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

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