Власти Южно-Африканской Республики приняли решение отложить вакцинацию препаратом продукции AstraZeneca.

Об этом пишет агентство Reuters.

Причиной для переноса использования препарата Covishield для вакцинации населения стало сообщение ученых из ЮАР, которые выявили, что данная вакцина не предоставляет защиту от нового штамма коронавируса, выявленного накануне в Южной Африке.

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе отметил, что отказ от вакцины от компании AstraZeneca не повлияет на программу вакцинации.

Со следующей неделю в Южной Африке ожидают поставок вакцины от компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech.

Глава ведомства также отметил, что судьба использования Covishield будет решена после консультация с профильными специалистами.

Ранее сообщалось, что несмотря на низкую эффективность вакцины от коронавируса AstraZenecа, ВОЗ рекомендовал ее для применения.

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