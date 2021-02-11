Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с представителями стран - участниц организации заявил, что в Иране начали производство металлического урана. Ранее Иран не изготавливал металлический уран.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам Гросси, 8 февраля инспекторы агентства подтвердили факт производства небольшого количества - 3,6 граммов - металлического урана на объекте в городе Исфахане. Такой уран давно используют в качестве топлива в некоторых энергетических реакторах и в большинстве учебных и исследовательских реакторов, работающих при относительно низких температурах.

Однако в МАГАТЭ напомнили, что металлический уран может применяться и для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках Всеобъемлющего совместного плана действий, который был принят в 2015 году.

Тегеран объявил о намерении проводить исследования, связанные с производством металлического урана, в январе, и отмечал, что они задекларированы и связаны с разработкой улучшенного вида топлива.

Постпред Ирана в МАГАТЭ Казем Гариб Абади заявлял, что разработка нового топлива ведется для тегеранского исследовательского реактора.

"Началась научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, связанная с разработкой улучшенного вида топлива для тегеранского исследовательского реактора. На первом этапе для производства металлического урана будет использоваться природный уран", - написал Абади в своем Твиттере в середине января.

Как писала "Страна", в ноябре возле Тегерана взрывом бомбы был убит ведущий иранский физик-ядерщик.

В декабре власти страны сообщили о задержании причастных к убийству.