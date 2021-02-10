В приложении Apple Maps появилась новая функция, которая позволяет пользователям сообщать об авариях, опасности и проверке скорости на дороге.

Об этом сообщает The Verge.

Пока что функция доступна только для разработчиков и бета-тестеров в бета-версии программного обеспечения iOS 14.5.

Для начала использования функции владельцам приложения необходимо провести пальцем вверх по интерфейсу Apple Maps, где доступны подробные сведения о карте, и нажать на кнопку "Сообщить", которая позволяет заявить об аварии, опасности или проверке скорости на дороге.

Также сообщить об аварии, опасности или проверке скорости можно благодаря обращению к голосовому ассистенту Siri.

Отмечается, что подобная функция уже доступна у конкурента Google Maps с апреля 2019 года. При этом пиктограммы Apple Maps очень напоминают пиктограммы Google Maps.

Ранее сообщалось, что в Google Maps будут показывать загруженность автобусов и время задержки поездов.