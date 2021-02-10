У приложения Apple Maps появилась новая функция для водителей
В приложении Apple Maps появилась новая функция, которая позволяет пользователям сообщать об авариях, опасности и проверке скорости на дороге.
Об этом сообщает The Verge.
Пока что функция доступна только для разработчиков и бета-тестеров в бета-версии программного обеспечения iOS 14.5.
Для начала использования функции владельцам приложения необходимо провести пальцем вверх по интерфейсу Apple Maps, где доступны подробные сведения о карте, и нажать на кнопку "Сообщить", которая позволяет заявить об аварии, опасности или проверке скорости на дороге.
Также сообщить об аварии, опасности или проверке скорости можно благодаря обращению к голосовому ассистенту Siri.
Отмечается, что подобная функция уже доступна у конкурента Google Maps с апреля 2019 года. При этом пиктограммы Apple Maps очень напоминают пиктограммы Google Maps.
Ранее сообщалось, что в Google Maps будут показывать загруженность автобусов и время задержки поездов.