На съезде 11 февраля партия "Слуга народа" утвердит кандидатом в народные депутаты на округе №87 в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

Довыборы в Верховную Раду запланированы на 28 марта 2021 года. Их назначили потому, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия в связи с избранием его на должность городского главы города Надворная Ивано-Франковской области.

Конкурентами Вирастюка на 87-м округе будут представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от партии Порошенко Маруся Зверобой (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

Источники "Страны" подтверждают информацию, что рассматривается кандидатура Вирастюка для выдвижения. При этом уточняют, что все еще может поменяться в последний момент.

Съезд партии "Слуга народа" пройдет в два этапа. Первый состоится 11 февраля (на нем и будут выдвинуты кандидаты на довыборы), второй - в конце месяца. На втором собрании будут решать вопросы кардинального реформирования партии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто пойдет на довыборы по округам в Раду.

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