На Прикарпатье рыбоохранный патруль обнаружил сброс отходов животного происхождения в реку Нараевка, которая впадает в Днестр.

Об этом сообщил руководитель рыбоохранного патруля Ивано-Франковской области Любомир Стрембицкий на странице "Ивано-Франковский рыбоохранный патруль" в Фейсбуке.

"Нас вызвали на место происшествия и мы зафиксировали сброс отходов в водоем. Нараевка впадает в реку Гнилая липа, которая является притоком Днестра. По информации граждан, такие сбросы отходов животного производства в реку Нараевка происходят систематически. Сброс отходов животного происхождения (крови) является чрезвычайно опасным не только для природной среды, но и для людей", - отметил Стрембицкий.

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