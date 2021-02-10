Ненормированный рабочий день как вид режима рабочего времени может способствовать стабильной работе предприятий. Однако несмотря на более чем столетнюю практику применения ненормированного рабочего дня, целесообразность его вызывает дискуссии.

Государственная служба занятости рассмотрела, при каких условиях использование ненормированного рабочего дня в трудовых отношениях будет отвечать своему законному назначению.

На сегодня документом, который может сориентировать работников и работодателей в данном вопросе, являются Рекомендации относительно порядка предоставления работникам с ненормированным рабочим днем ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда, утвержденные приказом Минсоцполитики от 10.10.97 № 7 (Рекомендации № 7). Как указано в пункте 1 этого документа, ненормированный рабочий день - это особый режим рабочего времени, который устанавливается для определенной категории работников в случае невозможности нормирования времени трудового процесса. В случае необходимости данная категория работников выполняет работу сверх нормальной длительности рабочего времени (эта работа не считается сверхурочной). Мера труда в таком случае определяется не только длительностью рабочего времени, но и кругом обязанностей и объемом выполненных работ (нагрузкой).

1. Ненормированный рабочий день применяется в отношении определенных работ, профессий и должностей

Ненормированный рабочий день является исключением из правил и применяется к тем работникам, труд которых имеет особое общественное значение. Действующее законодательство не содержит условия по утверждению в централизованном порядке перечней работ, профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем. Рекомендации № 7 устанавливают приблизительные критерии, когда может быть применен ненормированный рабочий день. В частности, он может применяться для руководителей, специалистов и рабочих, а именно:

а) лиц, труд которых не поддается точному учету во времени;

б) лиц, рабочее время которых по характеру работы разделяется на части неопределенной длительности (например, в сельском хозяйстве);

в) лиц, распределяющих время для выполнения работы по своему усмотрению.

Данные положения достаточно оценочные, что оставляет пространство для гибкости. Впрочем, Рекомендации не являются нормативно-правовым актом, и отойти от их содержания возможно в коллективном договоре. Министерства и другие центральные органы исполнительной власти по согласованию с соответствующими отраслевыми профсоюзами могут утверждать ориентировочные перечни работ, профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем (п. 6 Рекомендаций № 7).

2. Использование ненормированного рабочего дня не предусматривает соблюдение ограничений, следующих из правового режима сверхурочных работ

Привлечение к работе на условиях ненормированного рабочего дня не следует отождествлять с привлечением к сверхурочной работе, ведь:

а) для сверхурочных работ нужны основания, определенные статьей 62 Кодекса законов о труде, а для привлечения к работе на условиях ненормированного дня нужна производственная необходимость, которая определяется в каждом редком случае;

б) установленный ст. 63 КЗоТ запрет на привлечение к сверхурочным работам определенных категорий лиц не распространяется на привлечение к работе на условиях ненормированного рабочего дня;

в) предельная длительность применения сверхурочных работ определена в ст. 65 КЗоТ, а длительность работы при ненормированном рабочем дне - нет.

3. Введение ненормированного рабочего дня возможно в договорном порядке

Список профессий и должностей, на которых может применяться ненормированный рабочий день, определяется коллективным договором. Соответствующий перечень определяется непосредственно в тексте коллективного договора или в приложении к нему. Конкретная длительность дополнительного отпуска для работников на условиях ненормированного рабочего дня устанавливается коллективным договором по каждому виду работ, профессий и должностей или трудовым договором (п. 3 Рекомендаций № 7). Также нужно учитывать положения отраслевых соглашений. Так, Приложением 1 к Отраслевому Соглашению между Министерством образования и науки Украины и ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины на 2016 - 2020 гг. утвержден Ориентировочный перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем системы Министерства образования и науки Украины, которым может предоставляться дополнительный отпуск.

4. Применение ненормированного рабочего дня предусматривает распространение на работника специальных гарантий

В соответствии со ст. 8 Закона "Об отпусках" компенсироваться труд на условиях ненормированного рабочего дня должен с помощью предоставления дополнительного ежегодного отпуска длительностью не больше 7 календарных дней (конкретная длительность устанавливается в коллективном договоре). Кроме того, собственник или уполномоченный им орган не имеет права систематически привлекать работников, работающих по такому режиму, к работе сверх установленной длительности рабочего времени (п. 4 Рекомендаций № 7).

5. Невозможность применения ненормированного рабочего дня к работникам на условиях неполного рабочего дня

Как указано в пункте 2 Рекомендаций № 7, ненормированный рабочий день не применяется для работников, занятых на работе с неполным рабочим днем. Считается, что эти лица заинтересованы в уменьшенной рабочей нагрузке. В законодательстве установлен ряд категорий работников, которым гарантируется установление неполного рабочего дня (среди них - беременные женщины, матери с детьми в возрасте до 14 лет, работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 3 лет, лица преклонного возраста, лица с инвалидностью и т.д.). При этом для работников, работающих на условиях неполной рабочей недели, ненормированный рабочий день применяться может.

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