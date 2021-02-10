Адвокат из Техаса (США) Род Понтон появился на заседании суда, проходившего в формате видеоконференции в Zoom, в облике кота. Он не знал, что его сын включил в Zoom специальный фильтр для преображения внешности.

Ролик с курьезным моментом был опубликован на YouTube-канале суда и разлетелся по другим аккаунтам.

На заседании слушали дело о конфискации имущества, когда в эфир включился кот.

Судья Рой Фергюсон подсказал Понтону, что у него активирован фильтр, и попросил выключить его.

"Я онлайн, и я не кот", - начал оправдываться Понтон.

Судья стал объяснять, как отключить фильтр.

"Я всегда хотел прославиться как отличный адвокат. Теперь я известен тем, что появлялся на заседании суда в виде кота", - с печалью прокомментировал инцидент Понтон.

А судья Фергюсон сообщил, что фильтр на компьютере Понтона включил его сын. В своем твиттере он написал, что такие забавные моменты - побочный продукт работы юристов, стремящихся к тому, чтобы система правосудия продолжала функционировать в трудные времена пандемии коронавируса.

Ранее "Страна" рассказывала, как на канале ВВС маленькие дети оказались в кадре, в момент, когда обсуждался президентский кризис в Южной Корее.

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