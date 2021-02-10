Решением поселкового совета истице было дано согласие на бесплатную передачу в собственность земельного участка для ведения личного сельского хозяйства и предоставлено разрешение на изготовление технической документации на указанный земельный участок.

Позже на этот земельный участок, решением поселкового совета было предоставлено разрешение на изготовление проекта землеустройства относительно отвода земельного участка для ведения личного сельского хозяйства и ответчику по делу, который получил свидетельство о праве собственности на земельный участок и продал его третьему лицу.

Об этом случае пишет Юрлига.

Истица просила:

- признать недействительным решение поселкового совета о предоставлении разрешения ответчику на изготовление соответствующего проекта землеустройства;

- признать недействительным решение об утверждении проекта землеустройства относительно отвода земельного участка для передачи в собственность ответчика для ведения личного сельского хозяйства;

- признать недействительным свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество;

- признать недействительным договор купли - продажи;

- истребовать у третьего лица земельный участок.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска.

Суды указали, что исковые требования являются безосновательными, поскольку решение поселкового совета, которым ей было дано согласие на бесплатную передачу в собственность земельного участка, не является правоустанавливающим документом и не является доказательством наличия у истицы права собственности на спорный земельный участок.

Однако коллегия судей Гражданского суда ВС постановление апелляционного суда отменила, передав дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Верховный Суд указал, что принимая решение, апелляционный суд:

неправильно применил нормы материального права к спорным правоотношениям;

не проверил доводов истицы;

не предоставил оценки поведению органа местного самоуправления, который дал разрешение на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка нескольким лицам, с учетом обстоятельств этого дела;

не учел то, что решением поселкового совета дано согласие на бесплатную передачу в собственность истицы земельный участок для ведения личного сельского хозяйства, и дано разрешение на изготовление технической документации на указанный земельный участок.



ВС отметил, что апелляционный суд пришел к преждевременному выводу об отказе в удовлетворении иска, поскольку предоставление разрешения территориальным органом исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов в области земельных отношений на разработку проекта землеустройства двум отдельным гражданам по одном и том же земельном участке, является противоречащим требованиям землеустройства и способствует избавлению одного из них возможности завершить начатую им в соответствии с требованиями действующего законодательства процедуру получения в собственность земельного участка.

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