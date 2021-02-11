В Великобритании, где ученые нашли новые симптомы коронавируса, математик Кит Йейтс вычислил, что банки из-под колы объемом 0,33 л хватило бы, чтобы вместить туда все частицы коронавируса, который сейчас циркулирует в мире.

Об этом сообщает телеканал Sky News в среду, 10 февраля.

По подсчетам ученого, в мире одновременно существует около двух квинтиллионов - или два миллиарда миллиардов - частиц коронавируса SARS-CoV-2.

Кит Йейтс сообщил, что в процессе расчетов использовал диаметр SARS-CoV-2 - в среднем это около 100 нанометров - а затем вычислил объем сферического вируса.

"Даже если учесть белковые шипы вируса и тот факт, что сферические частицы будут оставлять пробелы, когда их сложить друг к другу, общее количество вируса будет все равно меньше, чем может вместить банка колы объемом 0,33 л", - заявил Кит Йейтс.

Добавим, что с начала пандемии в мире обнаружены 107 млн случаев Covid-19, 2,3 млн из них стали летальными, выздоровели 59,8 млн человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании обнаружили ещё две новых мутации коронавируса. При этом один из этих штаммов вируса, найденный в Бристоле, считается "вариантом, вызывающим беспокойство".

В то же время британские ученые насчитали в мире уже 4 тысячи мутаций Covid-19. Однако очень маловероятно, что уже разработанные вакцины будут эффективны в борьбе с новыми штаммами.