Индийские власти серьезно взялись за Twitter. Они угрожают сажать в тюрьму сотрудников соцсети сроком до семи лет в случае вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом сообщает CNN.

Так, за последние 10 дней индийское правительство "выдало несколько отдельных приказов о блокировке" сотен учетных записей Twitter.

Twitter заявил, что восстановил учетные записи "способом, который, по нашему мнению, соответствовал индийскому законодательству", но получил уведомление о несоблюдении требований Министерства электроники и информационных технологий Индии.

В уведомлении сотрудникам Twitter пригрозили тюремным заключением сроком до семи лет.

При этом Twitter не предоставил подробностей о содержании уведомления, а правительство Индии не ответило на многочисленные запросы о комментариях.

Компания в социальных сетях заявила, что предприняла определенные действия в отношении более 500 учетных записей, которые были помечены постановлением правительства. Twitter заявил, что они "явно нарушают его правила". Он также сделал несколько других учетных записей видимыми только за пределами Индии и ограничил видимость определенных хэштегов, содержащих вредоносный контент.

"Поскольку мы не считаем, что действия, которые нам было рекомендовано предпринять, соответствуют индийскому законодательству, и, в соответствии с нашими принципами защиты защищенного слова и свободы выражения мнения, мы не предпринимали никаких действий в отношении учетных записей, состоящих из средств массовой информации. организации, журналисты, активисты и политики ", - сказали в компании, добавив, что "продолжают поддерживать диалог с индийским правительством и уважительно взаимодействовать с ним".

Ранее "Страна" сообщала, что в конце января в Индии возобновился тракторный майдан, и власти отключили интернет.

Также мы писали, что Twitter собирается ввести платные функции для роста своего дохода.