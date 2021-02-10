В Великобритании ученые из Имперского колледжа выделили ряд новых симптомов, которые часто возникают при заражении коронавирусом. Среди них лихорадка, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах.

Об этом сообщается на сайте этого учебного заведения.

В ходе исследования REACT-1, в котором приняли участие более миллиона жителей страны, выяснилось, что именно вышеупомянутые симптомы доминируют по распространенности среди заболевших после четырех главных признаков Covid-19, которые выделяются британскими врачами. А именно: повышение температуры, кашель, который внезапно появился и не проходит, а также потеря способности чувствовать запахи и/или вкусы.

"У участников исследования, которые сообщили о наличии какого-либо из этих симптомов или их сочетания, чаще подтверждалось заражение коронавирусом", - заявили ученые.

То есть, чем больше симптомов вспоминали случайно выбранные люди, которые получали по почте опросники REACT-1 и наборы для самостоятельной сдачи анализа на коронавирус, тем выше была вероятность, что результаты теста подтвердят наличие инфекции. При этом 60% инфицированных сообщили о том, что не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей анализа.

В колледже отмечают разницу в частоте проявления симптомов у людей разного возраста. На головные боли чаще всего жаловались дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, о болях в мышцах сообщали в основном в возрастной группе от 18 до 54 лет, а потеря аппетита наблюдалась также у участников исследования старше 55 лет. Лихорадка в качестве симптома при коронавирусной инфекции встречалась во всех возрастных группах.

"Полученные нами результаты указывают на то, что многие из инфицированных Covid-19 не будут сдавать анализы, а следовательно, не будут и самоизолироваться, поскольку их симптомы не совпадают указанными в действующем перечне, который используется для выявления инфицированных", - сообщил директор программы REACT профессор Пол Эллиотт.

В данный момент жителям Британии рекомендуют сдавать анализы при наличии любого из четырех основных симптомов, что, по оценкам исследователей, позволяет в идеальных условиях проявлять до половины всех случаев инфицирования. В случае включения в список новых симптомов этот показатель, по мнению исследователей, можно было бы довести до 75%.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые назвали три главных глазных симптома коронавируса у больных. Данные симптомы определили с помощью опроса.

Также напомним, что бессимптомные носители коронавируса в ответе за половину случаев передачи инфекции. Об этом говорят результаты исследования двух сотрудников Центра по профилактике и контролю заболеваний в США.