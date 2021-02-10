Социальная сеть Твиттер, забанившая в январе тогда еще главу США Дональда Трампа, больше не позволит ему заводить микроблог на ее платформе, даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента.

Об этом заявил в эфире американского телеканала CNBC главный финансовый управляющий Твиттера Нед Сигал.

"В соответствии с нашей политикой, когда вас удаляют с платформы, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", - пояснил позицию компании Сигал.

"Запомните, наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться", - добавил он.

В начале января соцсеть объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как там сочли его публикации способными спровоцировать насилие. Похожие решения приняли и другие американские соцсети и сервисы. Их список публиковала "Страна".

Как мы сообщали, главе Белого дома даже запретили пользоваться видеостриминговой платформой Twitch для геймеров.

Между тем в Индии власти угрожают сажать в тюрьму сотрудников Твиттера в случае вмешательства во внутренние дела страны.