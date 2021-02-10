Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в ФРГ вызывают большое удовлетворение, однако третья волна пандемии уже обозначилась, с ней нужно бороться. Локдаун в Германии продлен до 7 марта.

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель журналистам по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

"Мы можем быть очень довольны", - заявила канцлер, комментируя снижение уровня заболеваемости в стране, добавив, что "третья волна обозначилась, мы должны бороться с ней".

"В прошлом году мы не могли предусмотреть развитие мутаций вируса, мы получили первый доклад об этих мутациях... Мы знаем, что эти мутации - реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится", - добавила канцлер.

Жесткие ограничения в Германии действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.

Напомним, что ранее Меркель пообещала вакцинировать всех немцев до конца лета.

Также мы писали, что в Германии врач создал вакцину от коронавируса, которую испытал на себе, жене и детях. Теперь за это его хотят судить.