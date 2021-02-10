Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная, которая улетела из России в Германию сегодняшним рейсом, уже приземлилась в ФРГ.

Об этом сообщает Der Spiegel в среду, 10 февраля.

В частности, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" в крупнейший немецкий аэропорт Франкфурт-на-Майне, который считается одним из самых крупных по потоку пассажиров в мире и крупнейшим в Германии.

В то же время РИА Новости сообщает, что Юлия Навальная осталась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры направились на пограничный контроль.

Отметим, что адвокаты Юлии Навальной и Алексея Навального не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Ранее "Страна" сообщала, что 2 февраля Мосгорсуд решил судьбу Алексея Навального и приговорил его к трем с половиной годам колонии. Мы подробно разбирали, что будет после этого в России и как отреагировал на арест политика остальной мир.

Также напомним, что Юлию Навальную за участие в акции протеста штрафовали на 20 тыс. рублей. Ее задержали на митинге в поддержку Навального в Москве, но отпустили после составления протокола.