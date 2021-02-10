Компания-производитель вакцины против Covid-19 Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине препарата под обязательство для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своем сайте в среду, 10 февраля.

В пресс-центре напомнили, что в конце декабря 2020 Министерство здравоохранения через свое предприятие "Медицинские закупки Украины", которое было определено оператором вакцин, уже заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против Covid-19 производства компании Sinovac.

В частности, разрешение на экстренное применение вакцины против Covid-19 производителя Sinovac, уже предоставлен компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно контракту с китайской компанией Sinovac, Украина получит 700 тысяч доз препарата CoronaVac до 31 марта. Вторая поставка этой вакцины в объеме более 1,2 млн доз ожидается до 31 мая.

Также напомним, что по планам правительства, вакцинация в Украине начнется уже 15 февраля. Министерство здравоохранения Украины надеется завершить процесс вакцинации от коронавирусной болезни до конца 2021 года.