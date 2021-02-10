В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа.

Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

По его словам, это позволит сократить расходы из госбюджета и, в случае принятия законопроекта, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней.

Также он добавил, что в ближайшее время в Раде зарегистрируют законопроект, которым предлагается привлечение представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.

"Мы подготовили несколько инициатив. Уже в этом месяце на рассмотрение Парламента будет представлен законопроект, который предусматривает привлечение к административной ответственности представителей дипломатических миссий", - рассказал замминистра.

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