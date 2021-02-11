Сегодня, 11 февраля, на Киев начинается надвигаться очень сильный снегопад. Из-за него на ближайшие два дня даже закрыли школы и садики.

Осадки стартуют в 8 утра. С каждым часом они будут усиливаться. Редкие снежинки сгруппируются в метель. Пик снегопада ожидается с 14 до 20 часов.

За сегодня выпадет минимум 20 сантиметров осадков. В случае, если коммунальные службы не справятся, проехать по столице вечером не будет представляться возможным.

Синоптики указываются, что с 11 до 20 часов сегодня на дорогах будет замерзающий дождь. А с 20 часов - много снега.

К счастью, ветер будет умеренным - максимум до 9 метров в секунду. При этом очень низко опустится давление - до 437 мм ртутного столба. Это может вызвать ухудшение самочувствия у гипертоников и гипотоников, им непременно нужно иметь с собой сегодня лекарства.

Сегодня снег не закончится ни днем, ни ночью. Он продолжить сыпать без остановки всю пятницу и всю субботу. В воскресенье снежный покров достигнет 72 сантиметров. Это очень много. Для сравнения, в марте 2013 года в Киеве выпало 50 сантиметров снега. Та метель стала снегопадом века, столица была парализована на долгие часы, осадки расчищали с помощью военного транспорта.

Важные советы при снегопаде:

Ниже мы публикуем советы спасателей, врачей и других экстренных служб, которые пригодятся в таких сложных погодных условиях:

1. личными авто пользовать в случае острой необходимости и только опытным водителям,

2. на дачу, за город лучше не ехать,

3. для тех, кто все-таки сядет за руль: в машине обязательно должны быть лопата, буксировочный трос, яркая жилетка со светооражающими полосами, крупные совок и щетка, три литра незамерзайки для окон; бак полностью заправить бензином, с собой взять дополнительную канистру. Обязательно взять теплый плед, портативную зарядку для телефона, термос с чаем, перчатки и головной убор, теплые запасные носки и сапоги.

4. ехать со включенными фарами днем, особенно это важно для небольших населенных пунктов,

5. если вы видите по пути заглохшую машину - не проезжайте мимо, обязательно остановитесь и попробуйте помочь,

6. беременным женщинам лучше отправиться в роддом заранее, не дожидаясь начала схваток,

7. парковать машины под крышами домов категорически запрещается,

8. не отпускайте детей гулять одних даже возле дома - только под присмотром взрослых. Контролируйте, чтобы они не бегали там, откуда сверху может упасть груда снега,

9. не ходите под проводами, а если увидите обрыв - ни в коем случае не подходите и вызывайте спасателей,

10. на всякий случай: дома зарядите все электронные устройства, приготовьте еду, запаситесь питьевой водой, свечами и фонариком,

11. не оставляйте стариков и больных родственников одних - ближайшие несколько дней лучше провести вместе с ними,

12. не полагайтесь только на коммунальщиков, будьте ответственным гражданином: организуйте соседей и расчистите вместе снег возле подъезда - так, чтобы к нему уверенно могли подъехать скорая и пожарные. Затем посыпьте дорожки солью или песком.

Важные номера телефонов: