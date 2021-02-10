В Запорожской области главный врач клинической больницы, в которой погибло четверо людей из-за взрыва медоборудования, призвал следствие искать причину трагедии не в действиях завхоза медучреждения, которому предъявлено подозрение, а в особенностях работы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной клинической больницы Владимир Шинкаренко в ходе пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина"

В частности, он заявил о необходимости срочного выяснения причины взрывов ИВЛ, которыми в период пандемии массово оснащают медучреждения по всему миру.

"В Петербурге, в России, сгорели пять человек - взрыв аппарата ИВЛ. В Турции 5 случаев было, в Западной Европе также были. На мой взгляд, я не комментирую именно оборудование, я комментирую аппараты ИВЛ. Для лечения больных ковидом используется современное оборудование, которое оснащено функцией "хай-флоу". То есть, это - увеличенная подача кислорода. За счет этого ковидные больные и выживают. Возможно в этом причина", - говорит Шинкаренко.

Помимо этого главный врач Запорожской областной инфекционной больницы напомнил, что кислород может взорваться только при наличии масел.

"Я вам говорю априори - кислород взрывается только когда есть масло... Взрыв может произойти только когда есть масло. В другом случае кислород только добавляет температуры и возможности горения, если есть открытый огонь. Когда этого нет – ничего нет", - сообщил руководитель больницы.

Он счел необходимым срочно искать причины взрыва кислородной смеси в реанимации, а не ограничиваться обвинением завхоза медучреждения – ответственного за пожарную безопасность, которому уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Шинкаренко отметил, что не видит вины завхоза в трагедии.

В данный момент подозреваемый находится под домашним ночным арестом. Во время избрания для него меры пресечения 5 февраля прокуратура требовала у суда заключения под стражу без права залога, и намерена на следующей неделе обжаловать данное решение в Запорожском апелляционном суде.

Напомним, что ночью в среду, 3 февраля, в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли трое пациентов и один врач. Еще восемь человек были госпитализированы.

По данным полиции, в ходе расследования отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Нацполиции в Запорожской области установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы. По данным следствия, работник виновен в нарушении требований ст. 15 закона "Об охране труда" и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.