Минцифра вместе с Минздравом разрабатывает цифровой инструмент для организации вакцинации от COVID-19 в Украине.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба министерства.

"Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дію" мы начали прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс", - отметил Михаил Федоров.

По его словам, планируется сделать запись в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19 через "Дію" в несколько кликов. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, которые пришлют заявку на вакцинацию.

Отмечается, что на основании записей в "Дії" в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди.

Также будет работать контакт-центр, который будет отвечать на вопросы граждан.

Ранее сообщалось, что согласно опросу почти 60% украинцев не стали бы вакцинироваться от Covid-19 даже бесплатно.

Также "Страна" информировала, что Sinovac подала документы на экстренную регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.