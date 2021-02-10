В Минздраве заявили, что в январе 2021 в Украине зарегистрировали 1265 случая туберкулеза, из этих случаев - 267 пациентов с рецидивом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, среди зарегистрированных случаев:

998 новых случаев заболевания;

267 пациентов с рецидивом;

44 пациенты, которые восстановили лечения после перерыва;

68 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;

24 другие случаи.

В то же время в ноябре 2020 от туберкулеза лечились 12 143 человека.

"Туберкулез - опасная болезнь. Симптомы могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях", - напомнили в Минздраве.

Помимо этого, несвоевременное обращение к врачу приводит к удлинению срока лечения и возникновения осложнений заболевания. Опасность также кроется в том, что один больной туберкулезом, который не знает о своем диагнозе и не получает лечения, может за год инфицировать около 10-15 человек.

Также в Минздраве сообщили, что туберкулез важно выявить на ранней стадии, ведь тогда пациент может с первых дней начать лечение амбулаторно с соблюдением мер инфекционного контроля.





Ранее "Страна" приводила статистику заболеваний туберкулезом в последнем месяце 2020 года. Также украинцам рассказали о заболеваемости туберкулезом за декабрь 2020 года, а также напомнили о программе профилактики и лечения.

Также напомним, что в МОЗ объяснили, кто в Украине чаще всего болеет туберкулезом. Вопреки распространенному мифу, туберкулезом в Украине болеют зачастую простые люди и лишь десятая часть больных - бездомные, наркоманы или алкоголики.