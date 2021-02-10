В Минздраве рассказали, что в Украине сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения. Эксперты напомнили про особые факторы риска для этой болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Сердечно-сосудистые заболевания, преимущественно ишемическая болезнь сердца и инсульт, являются основными причинами смертности и одними из основных факторов инвалидности во всем мире", - говорится в исследовании Глобального бремени болезни за 2019 год.

В Минздраве рассказали, что количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний почти удвоилось с 271 миллиона в 1990 году до 523 миллионов в 2019 году, а количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний неуклонно увеличивалось с 12,1 миллиона в 1990 году до 18,6 миллиона в 2019.

"В Украине сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения. По этому показателю наша страна остается одним из мировых лидеров", - говорят в ЦОЗ.

В национальном масштабе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за последние 29 лет выросла почти на 8%: до 449 376 в 2019 году и составляет 64,3% от общего количества смертей, тогда как в 1990 году зафиксировали 350 605 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний , что составило 56,5% соответственно.

В Минздраве перечислили основные факторы риска, способствующие преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний:

Высокое артериальное давление;

Плохое питание;

Холестерол;

Высокий индекс массы тела;

Табачный дым;

Высокий уровень глюкозы

Загрязненный воздух;

Нарушение функций работы почек;

Употребление алкоголя;

Низкая физическая активность.



Ранее "Страна" сообщала, что почти 80% умерших от коронавируса украинцев страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сам показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 2,9%.

Также напомним, что в МОЗ дали украинцам пять советов, которые помогут улучшить психическое здоровье. В частности, в Украине каждый восьмой взрослый (12,4%) сообщил о симптомах, соответствующие клиническому диагнозу депрессии.