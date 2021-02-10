Бывший президент Грузии, глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 8 февраля в своем Фейсбуке призвал грузин к массовым акциям неповиновения по поводу карантина. Это спровоцировало скандал, в который оказались втянуты МИД Украины и власти Грузии.

Саакашвили прокомментировал акцию нескольких десятков своих сторонников, которые в ночь на 7 февраля, в нарушение действующего в Тбилиси комендантского часа, вышли на улицу с требованием отменить ограничения.

"Протест против незаконных действий властей не только наше право, но и наша обязанность. Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы. Мы не будем подчиняться решениям их судов. Мы не испугаемся ни их репрессий, ни их арестов, так как нас много и всех не арестуют. Мы сломаем хребет их системе, которая основана на беззаконии", - заявил Саакашвили в соцсети.

Он добавил, что "любой акт неповиновения в отношении этого "государства", разумеется, в рамках цивилизованности, так, чтобы не создавать проблем никаким другим гражданам, является не только нашим правом, но и нашим долгом, если мы хотим иметь будущее для себя и наших детей".

Он также призвал отказаться от иллюзий, будто в Грузии есть государство, и не подчиняться законам и действующим властям. По его словам, нужно отказываться оплачивать штрафы за нарушение коронавирусных ограничений.

На следующий день после появления записи, 9 февраля, посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии для объяснений по поводу слов Саакашвили.

Украинский посол заявил, что Саакашвили как частное лицо имеет право высказывать свое мнение. Однако добавил, что в мире сложная обстановка из-за пандемии, и призывы экс-президента неуместны.

"Когда ситуация в связи с парламентом и парламентскими выборами более-менее урегулировалась и внимание фокусируется на других весьма важных вопросах, ведь Грузия и Украина вместе с другими странами борются с ковид-пандемией, такие призывы к неповиновению и проведению противозаконных манифестаций, действительно не помогут нам. Это не будет способствовать грузинскому народу, их единству и двусторонним грузино-украинским отношениям", - сказал Долгов.

Он также выразил сожаление, что не в первый раз вынужден реагировать на заявления Саакашвили, которые не помогают в развитии отношений между Тбилиси и Киевом.

Саакашвили не утерпел и отреагировал на слова посла длинным постом в Фейсбук.

"Посол Украины в Грузии, господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве.

Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года. Сегодня он с гневной риторикой обрушился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украино-грузинским отношениям", - обиделся Саакашвили.

Затем он обвинил Долгова во взяточничестве.

"Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению, этот посол - взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов..." - написал политик.

Поле этого депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа попросил Владимира Зеленского обуздать бывшего президента.

"Обращаюсь к Зеленскому. Может, он обуздает своего чиновника Михаила Саакашвили, поскольку он стал еще более неадекватным. Нельзя устраивать провокации государству и подрывать институты. Кто идет на это, предпринимает шаги против государства, является обычным провокатором", - сказал Заркуа журналистам.

По мнению депутата, действия Саакашвили являются нарушением норм, за что должны последовать штраф и санкции.

Также в скандал вмешалось украинское МИД. 10 февраля в ведомстве предостерегли Саакашвили от сомнительных призывов.

"МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - написала пресс-служба МИД.

Кроме того, в МИД вступились за посла Долгова.

"Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - заверили в ведомстве.

Наконец, свое слово в скандале днем 10 февраля сказал председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили (Грузия).

По его мнению, члены самой крупной в стране оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их неформальный лидер Саакашвили хотят прийти к власти с помощью революции.

"Национальное движение" никогда не приходило к власти через выборы. Их правительство пришло к власти в результате революции, а не выборов. Они проиграли выборы 2012 года и последующие выборы. Они не выиграли и на этих выборах, и единственное, что они считают правильным, - это путь революции. Михаил Саакашвили опубликовал по сути воззвание к восстанию", - считает Кадагишвили.

Он призвал принять меры против попыток разрушить государственные институты Грузии.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили предрек усиление войны на Донбассе после закрытия оппозиционных телеканалов.

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