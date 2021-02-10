В 2020 году на международные исследования и фармацевтические препараты от Covid-19 было потрачено около $25 млрд, в то же время незапланированная выручка крупнейших фармацевтических компаний от вакцин может в перспективе составить $40 млрд.

Об этом пишет международная страховая компания Euler Hermes.

Так, компания провела исследование посвященное влиянию глобальной компании по вакцинации от коронавируса на мировые фармацевтические компании. Эксперты придерживаются мнения, что "от глобальной кампании вакцинации выиграют прежде всего производители запатентованных лекарственных средств, то есть биотехнологические компании и крупнейшие фармацевтические компании (Big Pharma), но не производители дженериков".

К тому же, по мнению экспертов, в долгосрочной перспективе успех ранее неизвестных биотехнологических компаний, которые разработали вакцины от коронавируса, в частности Moderna и BioNtech, может изменить ситуацию в фармацевтической отрасли.

В то же время препараты от коронавируса, созданные с использованием технологии "информационной РНК" (messenger RNA, к ним как раз и относятся вакцины Pfizer/BioNtech и Moderna), могут ознаменовать прорыв и в других терапевтических областях, включая онкологию, а этот рынок по объему в пять раз больше, чем рынок вакцин.

"Возможно, в будущем мы увидим, как ныне небольшие биотехнологические компании со временем поглотят крупнейших мировых производителей лекарств, а не наоборот. Однако в отличие от Big Pharma, биотехнологическим компаниям часто не хватает знаний в области управления предприятиями по производству фармацевтической продукции. Более того, между компаниями из этих двух сегментов существует огромная разница в размерах: общая выручка 13 крупнейших производителей лекарств в мире, то есть Big Pharma, составляет $500 млрд, а выручка 15 крупнейших биотехнологических компаний намного меньше - всего около $100 млрд. Таким образом, партнерство между компаниями этих двух типов является обычным способом проникновения биотехнологических стартапов на фармацевтический рынок, о чем свидетельствует сотрудничество между Pfizer и BioNtech", - сделали прогноз в страховой компании.

Однако, эксперты Euler Hermes ожидают, что производители дженериков в 2021 финансовом году продемонстрируют рост выручки всего на 2%, в то время как выручка крупнейших фармацевтических компаний увеличится на 8%, а производителей биотехнологических препаратов на 21%. "Что касается рентабельности, то операционная маржа производителей дженериков в мире, по оценке Euler Hermes, в среднем не превысит 10%. Для сравнения, у крупнейших фармацевтических компаний этот показатель составит почти 30%, а у биотехнологических компаний - целых 45%", - сообщает страховщик.

Также аналитики страховщика рассчитывают, что кампания вакцинации от COVID 19 в глобальном масштабе активизируется уже в марте, поскольку и США, и ЕС одобрили вакцины Pfizer/BioNtech, Lonza/Moderna и Oxford/AstraZeneca.

Отмети, что компания Euler Hermes - мировой лидер в области кредитного страхования и управления дебиторской задолженностью. Доля компании на международном рынке кредитного страхования составляет 35%, на российском - 24%. Euler Hermes входит в группу Allianz.

Напомним, в ЕС хотят принудительно отбирать патенты фармкомпаний на производство вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что НАБУ расследует возможное завышение цен при закупках Минздравом китайской вакцины от коронавируса.

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