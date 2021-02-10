ТЦ "Эпицентр", который недавно сгорел в Первомайске, не получил сертификат о вводе в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов.

Об этом сообщает Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ).

"ГАСИ с полной ответственностью заявляет, что данный "Эпицентр" не введен в эксплуатацию, и обвинения в адрес инспекции и ее должностных лиц в ненадлежащем выполнении возложенных на нее обязательств являются неправдивыми и безосновательными", - говорится в сообщении.

По данным инспекции, в январе 2021 года ООО "Эпицентр-К" подал в реестр заявление и акт готовности ТЦ к эксплуатации. Однако при осмотре инспектором ГАСИ объекта и документации, обнаружены недостоверные данные и отсутствие необходимых документов (проекта выполнения работ, проекта организации строительства, журнала авторского надзора, техпаспорта и др.).

"Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в выдаче сертификата готовности объекта к эксплуатации в соответствии с п.27 Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного постановлением правительства", - заявили в пресс-центре.

В ГАСИ рассказали, что в декабре-2020-январе-2021 года инспекция приняла решение о вводе в эксплуатацию двух торговых центров "Эпицентр".

Напомним, что пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник днем 2 февраля. Позже правоохранители арестовали мужчину, который совершил поджог торгового центра.

Также в "Эпицентре" рассказали, что будет со сгоревшим ТЦ в Первомайске. В частности, здание планируют восстановить за год, а до тех пор работников переведут на другие торговые центры.