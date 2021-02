Эксперты Всемирной организации здоровья (ВОЗ) рекомендуют использовать препарат для вакцинации от коронавируса AstraZeneca, который скоро поступит в Украину, для всех, кто старше 18 лет.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Согласно рекомендациям Стратегической консультативной группы экспертов (SAGE), вакцину следует вводить в две дозы "с интервалом в 8-12 недель между дозами".

Кроме того отмечают, что клинические испытания показали эффективность вакцины и для людей старше 65 лет, хотя в исследованиях принимало участие небольшое количество людей такого возраста. Однако иммунные реакции, вызванные вакцинацией пожилых людей, хорошо задокументированы и схожи с иммунными реакциями у лиц других возрастных групп.

"Принимая во внимание совокупность имеющихся сведений, ВОЗ рекомендует вакцину для использования людям и в возрасте 65 лет и старше", - сказано в документе.

В ВОЗ добавили, что сейчас проходят клинические испытания препарата в разных странах и в скором времени ожидается больше данных о действии прививки на пожилых людей.

Помимо этого, рекомендуют использовать AstraZeneca даже в тех странах, где выявлены британский и южноафриканский варианты коронавируса, против которого эффективность этой вакцины около 10 процентов.

В ВОЗ отмечают, что в скором времени ожидается более точная оценка действия вакцины для лиц данной возрастной группы на основании проходящих в настоящее время клинических испытаний и исследований эффективности вакцины в разных странах.

WHO SAGE presenting its interim recommendations on the use of AstraZeneca Vaccine against #COVID19 https://t.co/S06dixPEUP