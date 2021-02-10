В Грузии власти задержали яхту, на борту которой находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич, а также гражданин Грузии Михаил Батурин.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

В частности, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич, а также владелец яхты гражданин Грузии Михаил Батурин.

Позже всех троих отправили в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные яхтсменов, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, и причины такой ситуации исключительно политические.

В свою очередь, МИД Украины призвало органы власти Грузии к быстрому и беспристрастному рассмотрению дела по задержанию одесских яхтсменов Владимира Дьяченко и Юрия Хомича и их освобождению.

"Обвинения в адрес МИД Украины в бездеятельности в этом деле не обоснованы и вводят общественность в заблуждение. Этот вопрос находится среди основных приоритетов работы украинского посольства в Тбилиси", - заявил Николенко.

Также он рассказал, что посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться освобождения украинских яхтсменов, а консул посольства помогла обеспечить связь задержанных украинцев с родными. Кроме того, МИД Украины и посольство в Грузии направили соответствующие ноты и выступили с ходатайствами взять на поруки задержанных граждан Украины.

"Украинские дипломаты делают все возможное и невозможное для освобождения яхтсменов. Мы пользуемся случаем, чтобы еще раз призвать органы власти Грузии к быстрому и беспристрастному рассмотрению этого дела, изменению меры пресечения и освобождению указанных граждан Украины», - добавили в МИД.

Ранее "Страна" сообщала, что российские пограничники задержали украинку без документов, которая направлялась в Крым мимо пункта пропуска.

Также напомним, что в Грузии задержали украинцев за хранение наркотиков в крупных размерах. Им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного.