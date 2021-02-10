Что зарплаты выплатить. Глава КСУ Тупицкий передал печать судье Головатому, лояльному Банковой
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого отстранил от работы президент Владимир Зеленский, передал печать своему заместителю Сергею Головатому. Причем это было сделано под давлением.
Об этом "Стране" рассказал источник в КСУ.
"Господин Тупицкий передал печать своему заместителю. Если бы печать не передали, то могли бы не выплатить зарплату", - сообщили "Стране" в суде.
Головатый в прошлом году вошел в число четырех судей КСУ, которые пошли на демарш - отказались участвовать в заседаниях суда. Считается, что это было сделано с ведома Офиса президента. А самих судей из-за этого посчитали лояльными Банковой.
И вот теперь Головатый будет фактическим руководителем суда.
Подробнее о ситуации вокруг отстранения Тупицкого можно прочитать здесь.
Как писала "Страна", Головатый был избран замом Тупицкого, а последний - главой КСУ 17 сентября 2019 года на специальном пленарном заседании КСУ.