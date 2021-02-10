Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого отстранил от работы президент Владимир Зеленский, передал печать своему заместителю Сергею Головатому. Причем это было сделано под давлением.

Об этом "Стране" рассказал источник в КСУ.

"Господин Тупицкий передал печать своему заместителю. Если бы печать не передали, то могли бы не выплатить зарплату", - сообщили "Стране" в суде.

Головатый в прошлом году вошел в число четырех судей КСУ, которые пошли на демарш - отказались участвовать в заседаниях суда. Считается, что это было сделано с ведома Офиса президента. А самих судей из-за этого посчитали лояльными Банковой.

И вот теперь Головатый будет фактическим руководителем суда.

Подробнее о ситуации вокруг отстранения Тупицкого можно прочитать здесь.

Как писала "Страна", Головатый был избран замом Тупицкого, а последний - главой КСУ 17 сентября 2019 года на специальном пленарном заседании КСУ.