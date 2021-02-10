В США разрешили экстренное применение коктейля из двух препаратов на основе антител от компании Eli Lilly для пациентов с легкой и средней формой Covid-19, у которых при этом высокий риск развития тяжелой формы болезни.

Об этом сообщается на сайте управления по санитарному надзору за качеством медикаментов США (FDA).

Так, разрешено экстренно применение "Бамланивимаба" и "Этесевимаба", в ходе клинических исследований единоразовая инъекция такой смеси антител существенно снизила количество госпитализаций и смертей связанных с коронавирусом. Наблюдения проводились в течение 29 дней в сравнении с плацебо.

При этом делать такую инъекцию можно в случае легкой и средней форме болезни, при высоком риске развития тяжелой формы Covid-19, взрослым и детям старше 12 лет, вес которых не менее 40 кг. Однако препараты не разрешены для пациентов, которые госпитализированы или нуждаются в кислародной терапии из-за коронавируса.

"Моноклональные антитела, такие как "Бамланивимаб" и "Этесевимаб", могут быть связаны с худшими клиническими результатами при введении госпитализированным пациентам с Covid-19, которым требуется высокий поток кислорода или механическая вентиляция", - уточнили в сообщении.

Напомним, Минздрав утвердил изменения к лекарствам для лечения тяжелого течения Covid-19. В частности это касается препарата "Дексаметазон-Дарница".

Также сообщалось, что на украинцах хотят испытывать шведский препарат для лечения Covid-19.