В Житомире проходит заседание по делу об убийстве 7 рыбаков, которое произошло 22 мая неподалёку от села Новоселица Попельнянского района.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, в Богунском районном суде допросили свидетеля Вадима Федюнина, который оказался единственным выжившим из компании отдыхающих.

Свидетель рассказал, что с обвиняемым Анатолием Захаренко знаком более 15 лет, они находились в дружеских отношениях, и с друзьями он часто ездил к нему на пруд.

Федюнин сообщил, что 21 мая 2020 года они с товарищами, которые вернулись из ротации из зоны ООС, поехали на двух автомобилях на отдых в Новоселице.

Сначала прибыли на пруд, который арендовал Роман Ханенко, потому что, как говорит Федюнин, Ханенко позвонил, что у Захаренко была полиция (по делу о задержании полицейского, который требовал у него взятку - Ред.).

Позже компания отправилась на водоем к Захаренко, где все рыбачили, общались, ужинали. Федюнин говорит, что когда пошел спать, то в беседке оставался Андрей Москалец, а Эскандер Османов ставил рядом на дворе раскладушку.

После того как все разошлись, в комнате домика, где ночевали гости, Федюнин услышал выстрелы и утверждает, что слышал голос обвиняемого.

По его словам, впоследствии Захаренко вошел в дом с ружьем и выстрелил в Романа Ханенко, который вышел тому навстречу, а потом - в Виталия Вульчина.

Далее свидетелю удалось убежать в направлении села Новоселица и по дороге он слышал периодические выстрелы.

По словам свидетеля, полицию и "скорую" вызвали уже в деревне. Затем он с мужчиной, который вызвал помощь, поехал на место происшествия, где узнал о гибели своих товарищей, а под утро его доставили в Житомир в полицию.

При себе, как говорит Федюнин, отдыхающие имели четыре единицы оружия. Кроме того, у них были три квадрокоптера. Он говорит, что у Захаренко было двуствольное охотничье ружье, а также он владел тепловизором, и говорит, что в тот день подозреваемый употреблял спиртное и наркотики.

Напомним, что 22 мая в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия. Там пьяный арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков. Но один из отдыхающих, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Позже мы сообщали, что прокуратура начала расследование по факту умышленного убийства двух и более лиц. Среди погибших - бывшие участники АТО и волонтеры.

"Страна" писала, что правоохранители в Житомирской области раскрыли детали стрельбы в Житомирской области, в результате которой были убиты семь человек.