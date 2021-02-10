В Киеве в ближайшие дни ожидаются снегопады и метели, а на дорогах образуются снежные заносы. В конце недели синоптики прогнозируют значительное понижение температуры в столице. Об этом сообщает Укргидроиетцентр.



"Днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается ухудшение погодных условий: значительный снег и мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, 11 февраля в южных районах гололед; 12-13 февраля значительное снижение температуры", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье, 13 и 14 февраял в Киеве ожидается до 18 градусов мороза.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко рассказал, сколько сантиметров снега выпало в Киеве за последние двое суток.

Также мы сообщали, что за сутки в Киеве эвакуировали более сотни машин, которые мешали уборке снега.