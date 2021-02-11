На платной российской платформе ТНТ-Премьер вышел 8-серийный фильм "Полет". Это последняя картина, в которой сыграл Михаил Ефремов до смертельного ДТП и тюрьмы.

В сериале роли исполняют и другие популярные актеры, среди которых Оксана Акиньшина, Александр Робак, Павел Табаков и Никита Ефремов - сын Михаила Ефремова.

Авторы представляют свой многосерийный фильм как психологическую драму с закрученным сюжетом. Зрителям показывают сотрудников обычной московской строительной фирмы, которые собираются в командировку в Пермь. Из-за ошибки работницы они не успевают на рейс и чудом спасаются: оказывается, что их самолет потерпел крушение, никто не выжил.

Однако жизнь героев становится не лучше, а только хуже. Каждому выделена одна серия. В них рассказывается и показывается, как и почему каждый из сотрудников фирмы стал нехорошим человеком.

Жабенко - герою Михаила Ефремова - посвящена вторая серия. Он классный юрист и переговорщик, может договориться в Москве с кем угодно. Но его жизнь погубил алкоголь. Пьет он беспробудно. Зависимость привела к тому, что он сел пьяным за руль, попал в ДТП, в котором погиб его ребенок.

По мере того, как зритель знакомится с героями, они влипают в очень крупную аферу. Что это за махинация и как из нее будут выпутываться - и есть главная интрига.

Не будем раскрывать карты режиссера и сценариста Петра Тодоровского. Кратко расскажем лишь про Михаила Ефремова. Его герой говорит коллегам, что больше всего в жизни не хочет сесть в тюрьму. И сначала даже кажется, что все может наладиться. Но заканчивает он плохо...

Полет - трейлер сериала:

Что касается самого Михаила Ефремова, сейчас из колонии его этапировали в московское СИЗО. Там он пробудет несколько месяцев по делу о ложных показаниях в рамках суда о совершенном им смертельном ДТП.