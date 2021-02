В Гватемале уже несколько дней продолжается извержение вулкана Пакая, авиакомпаниям рекомендуется обходить районы вокруг вулкана.

Об этом сообщает Explica.

В частности, по данным гватемальского Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, пепел видно на высоте от 3 тысяч до 3200 метров над уровнем моря. Очевидцы увидели облако пепла в 66 км к северу.

В материале отметили, что в районе вулкана слышны взрывы. Его активность продолжается уже несколько дней.

Представители Института рассказали, что в вулкане может начаться извержение. Местные власти рекомендуют авиакомпаниям обходить районы вокруг вулкана.

Отметим, что Пакая - активный комплексный вулкан в Гватемале, первое извержение которого произошло примерно 23 тыс. лет тому назад.

😱 Ever wanted to see an actual volcano erupt? Well, this destination might be for you. Guatemala is home to at least 37 spectacular volcanos. pic.twitter.com/kHukYFNyga