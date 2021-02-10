В 2020 году украинцы оплатили в интернете с помощью банковских карт покупок и услуг более чем на 640 млрд гривен. При этом в 2015 году таким образом было оплачено товаров и услуг на сумму в 3,6 раза меньше - 203 млрд гривен.

Об этом сообщает глава Национального банка Кирилл Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

"На сегодняшний день существенно растут объемы операций покупки товаров и услуг, осуществляемых в сети Интернет с использованием платежных карт. Если в 2015 таких операций было осуществлено почти на 203 млрд гривен, то в 2020-м, по предварительным оценкам, больше - 640 млрд гривен", - написал Шевченко.

Кроме того, по его данным, банковская система внедряет комплексные и системные меры по повышению безопасности расчетов, что позволяет контролировать ситуацию с объемами мошеннических операций.

"Уровень убытков от общего объема всех операций с платежными картами в сети Интернет с 2015 по 2020 снизился в 7,7 раза. Если в 2015 уровень убытков составлял 0,0474%, в 2017 - 0,0155%, то в 2020 - 0,0061%", - отметил глава НБУ.

Также он рассказал, что в течение всего этого периода шел стабильный рост безналичных операций с использованием платежных карт в сети Интернет, в то время как объем мошеннических операций в Интернете оставался почти на том же уровне - в среднем 90 млн гривен в год.

"Чтобы обратить внимание украинцев на финансовую безопасность, Национальный банк в 2020 запустил масштабную информационную кампанию "ШахрайГудбай". Вместе с более 60 партнерами центральный банк рассказывал об основных правилах безопасных безналичных расчетов, а также объяснял, почему опасно разглашать информацию о своих счетах и реквизиты платежных карт", - сообщил Шевченко.

Напомним, в Украине решили поднять безналоговые покупки в интернете из-за рубежа со 100 до 150 евро. Соответствующий законопроект Рада приняла в первом чтении.

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