Впервые в истории Украины Килийский районный суд постановил конфисковать катер, на котором жители Подунавья незаконно пересекли государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своем сайте.

"Скоростное маломерное плавсредство, на котором жители Подунавья незаконно пересекли государственную границу, решением суда признан непосредственным средством и орудием совершения правонарушения и конфискован в доход государства", - заявили в пресс-центре.

По данным госслужбы, в октябре прошлого года кораблем Морской охраны во время несения службы по охране государственной границы и защиты суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, на расстоянии около 15 морских миль от острова Змеиный, был обнаружен скоростной моторный катер украинской регистрации.

В частности, за пределами территориального моря рыбаки осуществляли лов рыбы, не получив соответствующее разрешение.

В пограничной службе рассказали, что когда на перехват маломерного плавсредства вышел катер морской охраны, то "катер-нарушитель" был обнаружен, а вот экипаж исчез.

Владелец плавсредства, он же капитан-правонарушитель, скрывался несколько суток. Однако после был обнаружен и привлечен к ответственности за нарушение государственной границы.

"Судебное разбирательство длилось почти три месяца, но в итоге Килийским районным судом вынесено постановление, которым гражданин Украины был признан виновным в совершении правонарушения по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Административного кодекса", - добавили в сообщении.





Ранее "Страна" сообщала, что под Черкассами пограничники конфисковали самолет у контрабандиста. Пилота подозревают в преступлении, предусмотренном ст.334 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил международных полетов).

Также напомним, что украинские пограничники показали топ-5 задержаний 2020 года.