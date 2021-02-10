Три крупных пожара в жилых домах произошли в течение суток в Киевской области. В результате возгораний три человека погибли и один получил травмы, сообщается на сайте региональной ГСЧС.

9 февраля около 19:00 загорелся жилой дом в селе Кожуховка. Во время ликвидации пожара в доме было обнаружено тело хозяина 1950 года рождения. В 19:55 пожар был ликвидирован. На тушение пожара были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

10 февраля в 4:40 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Ходосивка. В результате пожара погибли две женщины 1954 и в 1986 годов рождения. По словам соседей, младшая из женщин успела вывести 9-летнего ребенка из дома на улицу и вернулась в середину чтобы забрать маму - инвалида, но к сожалению, погибла в огне. Пожар локализован в 5:25 и полностью ликвидирован в 08:05.

Уже в 07:14 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в Белой Церкви. Во время разведки спасатели обнаружили хозяйку жилого дома 1949 года рождения с травмой ноги. Женщине оказали первую медицинскую помощь и передали ее медицинским работникам.

Пожар локализован в 08:04 и полностью ликвидирован в 09:13.

Фото: ГСЧС

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