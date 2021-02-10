Верховный суд определился с двумя исками, оспаривающими указ Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО, согласно которому применяются санкции к трем телеканалам: 112, NewsOne, ZIK. В рассмотрении одного иска отказано, по второму отведено время на устранение недочетов.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Как говорится в пресс-релиза, Кассационный суд в составе Верховного суда вынес постановления по делам № 9901/22/21, № 9901/23/21 по искам граждан 9 февраля.

"Постановлением по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал оснований для привлечения СНБОУ, ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика", - говорится на сайте.

Постановлением же по делу № 9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене указа, добавили в пресс-службе. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что "оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов".

Напомним, 4 февраля стало известно, что указ Зеленского обжаловали в Верховном суде.

В тот же день появилось заявление оппозиционных телеканалов, что они не подавали исков в Верховный суд об обжаловании указа. А нардеп Ренат Кузьмин сказал, что иски поданы фейковым истцом, чтобы сделать невозможной победу настоящего - то есть телеканалов.