В четверг, 11 февраля, южный циклон Volker принесет сложные погодные условия почти во все регионы Украины. Резкий ветер, снег, ледянной дождь, гололед и гололедица на дорогах ожидают большинство областей. Уже 13 февраля в Украину придут сильные морозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосериала. Ведь именно он, по прогнозу, окажется завершающим из серии южных циклонов, которые организовали украинцам подзабытую зиму, детям - радость санок и снежных баб, блогерам и художникам - замечательные картинки для творчества", - написала Диденко.

Согласно ее данным, в большинстве регионов Украины в четверг будут сложные погодные условия и осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. Но исключениями станет Донецкая область, Запорожье и большинство районов Херсонской области - там не прогнозируют значительных осадков.

По прогнозу синоптика, 11 февраля средняя температура днем в Украине ожидается -4+3 градуса, в северных и части западных регионов будет немного холоднее, -4-7 градуса. В то же время на юге страны ожидается температура +5+10 градусов.

В Киеве в четверг прогнозируют снег, налипание мокрого снега, температура днем -2-4, а ночью похолодает до -7-9 градусов.

"12 февраля циклон Volker еще погуляет в Украине, а 13 февраля атмосфера на его место назначит сильные морозы - к нам придет существенное похолодание", - рассказала Диденко.

Ранее "Страна" подробно рассказала, как в Украине проходит третий день снежного коллапса.

Также сообщалось, что за последние двое суток в Киеве выпало 35 сантиметров снега.