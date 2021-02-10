В среду, 10 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок снова начали расти после публикации еженедельного доклада Минэнерго США, который показал уменьшение запасов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:31 КСК в среду составляет $61,3 за баррель, что на $0,21 (0,34%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена мартовских фьючерсов WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $58,43 за баррель, что на $0,07 (0,12%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Таким образом нефть марки Brent дорожает девятую сессию подряд, WTI - восьмую.

По данным еженедельного доклада Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,64 млн баррелей, товарные запасы бензина выросли на 4,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,73 млн баррелей, до 161,11 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 2,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,33 млн баррелей.

При этом аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей.

Напомним, США хотят изъять два миллиона баррелей иранской нефти.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден ввел мораторий на разработку государственных нефтегазовых месторождений.