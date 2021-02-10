Патрульная полиция Украины анонсировала запуск нового функционала фиксации нарушений ПДД и установку еще 220 камер фотовидеофиксации по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в своем Telegram-канале.

В частности, с 15 февраля года планируется запуск нового функционала камер автофиксации - фиксация нарушений ПДД именно на полосе для движения общественного транспорта.

"Первая камера, которая заработает в таком режиме, установлена в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - рассказали в пресс-центре.

Помимо системы камер фиксации, правоохранители контролируют соблюдение скоростного режима с помощью приборов TruCam. В будущем планируется запуск автомобилей типа "Фантом", которые будут оснащены техническими средствами для фиксации нарушений ПДД непосредственно в движении.

По данным правоохранителей, система автовидеофиксации уже принесла свою результаты.

"Сейчас мы можем оглянуться и увидеть насколько действенной является работа автофиксации - количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилась в три раза, а затем - сохранены человеческие жизни. Неоднократно отмечалось, что камеры устанавливались в местах, где концентрация ДТП была наибольшей. Ключевое слово "была". Сейчас эти участки дорог уже нельзя назвать аварийные, поскольку количество дорожных происшествий и загубленных жизней стала меньше, а иногда равна нулю", - рассказали в полиции.





Скриншот: t.me/kyivpatrol



Ранее "Страна" сообщала, что камеры автофиксации нарушений ПДД помогли украинским копам выписать более миллиона штрафов за полгода. В частности, было зафиксированы более 1,1 миллиона таких инцидентов.

Также напомним, что камеры автоматической фиксации на дорогах заработали в Киеве и Киевской области с 1 июня 2020 года.